Lovforslag vil udvide nævns beføjelser overfor tech-giganter: »Sådan et nævn vil indskrænke det spillerum, som eksempelvis Facebook har«

Et nyt lovforslag fra kulturminister Joy Mogensen (S) vil sætte nye rammer for deling af nyheder hos tech-giganter som Facebook og Google.

I Facebook-regi vil det helt konkret betyde, at medmindre Facebook betaler mediet for det, vil du som privatbruger fremover ikke kunne dele links, der viser et mindre udsnit af artiklen (en ’forhåndsvisning’), hvis denne forhåndsvisning vurderes at gøre det unødvendigt at besøge mediets hjemmeside.

Altså vil du under alle omstændigheder kunne blive ved med at dele links til artikler fra eksempelvis Politiken – også selvom det skulle blive uden forhåndsvisning.

Samtidig lægges der i lovforslaget op til, at medierne får mulighed for at gå sammen og lave kollektive aftaler med blandt andet tech-giganter om netop betaling for deling af deres indhold.