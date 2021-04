Overrasket Politiken-chef om magtskifte: »Vi må konstatere, at Jyllands-Postens folk har ønsket noget andet«

Formand for Politikens Fond Karsten Ohrt, ærgrer sig over at skulle sige farvel til den »dygtigste publicistiske formand« i Norden, siger han i dette interview. I går kom det frem, at Jyllands-Posten har meddelt, at det er deres tur til at udpege en bestyrelsesformand for den fælles koncern.