»Jeg skal jo ikke skrive aviserne«: JP/Politikens nye formand afviser hård kritik

Pressefrihed er et domæne for chefredaktørerne, siger den kommende bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus, Peter Bartram, der i sin tid som forsvarschef blev kritiseret for at knægte sine ansattes ytringsfrihed.