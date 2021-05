Overklassen af mediefolk må ud og opleve den anderledes virkelighed

I 2016 boede der flere journalister i lille Absalonsgade i Københavns hipsterzone Vesterbro end i hele Vesthimmerlands Kommune. Siden da er skævheden formentlig vokset. Som forfatter og journalist Lars Olsen med flere påpeger i deres nye bog, ’Rige børn leger bedst’, udvides kløfterne i Danmark. Økonomisk, socialt og kulturelt. Og få steder er skævheden og uligheden så tydelig og så problematisk som på medieområdet.

Jeg bor ikke i Absalonsgade. Men som klummeskriver i et dagblad med udkigstårn midt i København er jeg under alle omstændigheder en del af en privilegeret klasse, der bliver betalt for at bidrage til danskernes mediebuffet med de betragtninger, jeg har gjort mig. Og som abonnent er du, kære læser, en del af de kun 17 procent af befolkningen, som ifølge medieforskningen betaler for nyheder. Du har formentlig også en lang eller mellemlang videregående uddannelse – og lur mig, om du ikke bor i eller nær en stor by. Måske i Absalonsgade?