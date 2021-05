Henrik Qvortrup bliver ny chefredaktør for Ekstra Bladet

B.T.’s politiske redaktør Henrik Qvortrup bliver ny ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet.

Det oplyser JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

57-årige Qvortrup har tidligere været politisk kommentator på Ekstra Bladet, ligesom han har været politisk redaktør på TV2, chefredaktør på Se & Hør og chefredaktør på B.T.

Ekstra Bladets tidligere ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen stoppede i stillingen i marts. Han havde været ansvarlig for avisen i 14 år.

På Twitter skriver nuværende chefredaktør Kristoffer Eriksen i umiddelbar forlængelse af offentliggørelsen, at han har besluttet at forlade Ekstra Bladet. I pressemeddelelsen fra JP/Politikens Hus oplyses det, at Pernille Holbøll vil blive udnævnt som ledende chefredaktør med særligt ansvar for redaktionel og organisatorisk udvikling.

Opdateres

ritzau