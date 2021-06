Floyd-drab og racisme sætter præg på årets pulitzerpriser

Minneapolis Star Tribune har fået pulitzerprisen for bedste breaking news-historie. Avisen omtalte, hvordan en sort mand var død under en anholdelse i Minneapolis den 25. maj 2020. En hændelse, der forårsagede massive demonstrationer i både Minneapolis, USA og andre dele af verden. Den »presserende, autoritative og nuancerede dækning« af George Floyds død udløser en pris til hele redaktionen på avisen.

Drabet på Floyd, raceuligheder og politivold i USA var de emner, der var mest fokus på, da de prestigefyldte pulitzerpriser fredag aften dansk tid blev uddelt. En særlig omtale går til den unge kvinde Darnella Frazier, der hev sin mobiltelefon frem og filmede, mens George Floyd flere gange sagde, at han ikke kunne trække vejret og til sidst udåndede under betjenten Derek Chauvins vægt.

Frazier, der også vidnede i retssagen mod Chauvin, anerkendes for »på modig vis at have optaget drabet på George Floyd, en video der udløste protester mod politivold over hele verden«. Med videoen har den 18-årige Frazier »sat fokus på borgernes afgørende rolle i journalisternes søgen efter sandhed og retfærdighed«.

Hædret for coronadækning

The New York Times blev hædret for avisens dækning af coronakrisen, der samtidig satte fokus på raceuligheder og økonomisk ulighed. Nyhedsbureauet Reuters og magasinet The Atlantic deler en pris for uddybende dækning. Reuters får prisen for at afdække, hvordan politifolk, der anvender overdreven magt, ofte er beskyttet mod retsforfølgelse. The Atlantic hædres for dækningen af coronapandemien.

For første gang vandt også BuzzFeed en pris. Netmediet får prisen for reportager om Kinas internering af mennesker fra det muslimske uighur-mindretal.

Pulitzerpriserne er de mest prestigefyldte priser inden for amerikansk journalistik. Priserne bliver givet inden for kategorierne journalistik, bøger, drama og musik.

ritzau