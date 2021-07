For første gang i verden står Google og Facebook over for et kollektiv, når 30 danske mediehuse fredag stifter en alliance med det ene formål at stå sammen over for techgiganterne.

Normalt forbyder konkurrencelovgivningen, at private selskaber slår sig sammen og danner en slags kartel. Men den nye lov om ophavsret åbner mulighed for, at medierne i lige præcis den sammenhæng kan rotte sig sammen og forhandle kollektivt.