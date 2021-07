Radio Loud har modtaget bombetrusler

Den danske public service-radiokanal Radio Loud har været udsat for bombetrusler natten til lørdag.

Det fortæller radiokanalens digitale direktør Rasmus Mark Pedersen, der på næsten samme tid som bombetruslerne indtraf hos Københavns Politi, selv modtog dødstrusler på sin arbejdsmail.

Han fortæller til Politiken, at medarbejderne på Radio Loud intet vidste om bombetruslerne før onsdag. Politiet tog ud til lokalerne på Wildersgade i Christianshavn, som bombetruslen var rettet mod, og inspicerede stedet om natten og igen lørdag om dagen.

Først onsdag modtager Radio Loud en besked i e-boks, hvor der står, at de er forurettet i en sag om bombetrusler, oplyser Rasmus Mark Pedersen.

Han fortæller samtidig, at politiet vurderer, at der ikke er en øget trussel mod Radio Loud generelt.

»Politiet vurderer, at der ikke er en øget trussel mod os generelt. Vurderingen er, at det er folk, der gør det for at skræmme os. Derfor er vores reaktion at vi strammer op på, hvem der har adgang til bygningen, men ellers tager vi det roligt«, siger han.

I dag indkaldte ledelsen i Radio Loud samtlige medarbejdere på tværs af landet til et medarbejdermøde, hvor alle ansatte blev informeret om truslen.

»Der er ikke en bestemt stor utryghed, men det er en alvorlig sag, og folk slår ud med armene og siger: »Hvorfor sker det her for os? Hvad er det, vi har gjort, der gør, at vi skal igennem det her?«. Vi tager det dog forholdsvist roligt og forholder os til politiets vurdering om, at der ikke er en øget trussel mod os«, siger Rasmus Mark Pedersen.

Vi arbejder på at få bekræftet forløbet af Københavns Politi.

Opdateres ...