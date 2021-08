Greta Thunberg pryder Vogue-forside og kritiserer modeindustri

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg er på forsiden af den første udgave af det nye modemagasin Vogue Scandinavia. Her benytter den 18-årige aktivist lejligheden til at kritisere modebranchen.

Thunberg har selv offentliggjort et billedet af forsiden på sin Instagram-konto, og det er i den forbindelse, at hun retter kritikken mod modebranchen.

»Modeindustrien er en stor bidragsyder til klimakrisen og den miljømæssige krise. For slet ikke at tale om dens indvirkning på utallige arbejdere og lokalsamfund, der bliver udnyttet rundt om i verden, for at nogen kan nyde moden, der er i hurtig forandring, skriver hun i et opslag.

Thunberg advarer videre om, at kampagner, hvor tøj- og modevirksomheder bruger store summer på at præsentere sig selv som blandt andet bæredygtige, klimaneutrale og etiske i bund og grund er såkaldt ’greenwashing’. Det betyder at foregive at gøre noget for miljøet.

Ifølge den svenske avis Expressen skriver modemagasinet i en pressemeddelelse, at Greta Thunberg deler magasinets værdier om bæredygtig livsstil og beskyttelse af miljøet.

Magasinet skriver videre, at det tøj, Thunberg poserer i på forsidebilledet, er lavet af bæredygtige genbrugsmaterialer.

»Du kan ikke masseproducere mode eller forbruge ’bæredygtigt’, som verden er skabt i dag. Dette er en af mange grunde til, at vi har brug for et systemskifte«, skriver Thunberg videre i opslaget på Instagram.

Greta Thunberg blev i 2019 kåret som Årets Person af det amerikanske nyhedsmagasin Time for at føre an i kampen mod klimaforandringer.

Hun har i tre år været en fremtrædende stemme i kampen mod klimaforandringer. Hun indledte sine protester, da hun i august 2018 blev væk fra skole og demonstrerede foran Riksdagen i Sveriges hovedstad.

Siden da har hun været fast inventar ved de globale klimakonferencer.

