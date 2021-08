Her er politikernes favoritmedier

1.330 gange delte danske folketingspolitikere nyheder fra tv2.dk på Facebook i 2020. Det er dermed det medie, som politikerne oftest delte nyheder fra, viser en stor analyse af politikernes nyhedsdeling, som Analyse & Tal og Common Consultancy har lavet for Fagbladet 3F.

TV2.dk er skarpt efterfulgt af Berlingske.dk, der blev delt 1.300 gange i 2020, samt dr.dk, der blev delt 1.271 gange, skriver Fagbladet 3F.

Fagbladet 3F ligger selv på en 17. plads og er med 133 delinger i 2020 det fagblad, politikerne oftest delte nyheder fra på Facebook.

Ser man på de medier, som oftest fik delt den samme nyhedshistorie af mere end én politiker, ligger DR og TV 2 begge i top-3. De må dog begge se sig slået af Ekstrabladet.dk, som indtager toppen af den liste.

»Størstedelen af danskerne får også deres nyheder fra TV 2 og DR, og det er med til at give et element af fælles offentlighed«, siger Dennis Christensen, der er chef for DR’s medieforskning.

Partimedier ligger i top-20

Selv om public service-medierne og de store dagblade topper listen, har også Dansk Folkepartis nyhedsside ditoverblik.dk sneget sig ind i top-10. Ditoverblik.dk var politikernes ottendemest delte medie med 482 delinger i 2020. Også nyeborgerlige.dk er i top-20.

Og det mere holdningsbaserede stof er i vækst i det danske mediebillede, siger Dennis Christensen:

»De to medier (ditoverblik.dk og nyeborgerlige.dk, red.) er de mest åbenlyse eksempler på det. Men det er også en tendens, vi ser hos de store dagblade, hvor man udvælger vinkler eller historier, der passer til abonnenternes holdninger«.

Det skyldes særligt de såkaldte algoritmer – de matematiske formler, der afgør hvilket indhold man ser på de sociale medier – forklarer Dennis Christensen. Algoritmerne opprioriterer nemlig indhold, som påkalder følelser som vrede, og hvor nuancerne er skåret fra.

»Hvis du vælger den konsensussøgende vinkel, drukner det i algoritmerne. Det er spillereglerne på de sociale medier, og politikerne gør det ikke for at være onde. Men det kan godt være skadeligt for den fælles offentlighed«, siger han.

’Junkmedier’ deles også ofte

I 2019 i forbindelse med folketingsvalget foretog et ekspertpanel bestående af en række førende medieforskere en stor undersøgelse af 15 udvalgte medier for Politiken. Undersøgelsen førte til, at panelet klassificerede ni medier som såkaldte ’junkmedier’, fordi de manipulerede og spredte misinformation. Et af de medier, der blev klassificeret som junkmedie, er internetmediet Den Korte Avis denkorteavis.dk. Det stærkt indvandrerkritiske medie blev af ekspertpanelet ifølge Politiken især kritiseret for at skrive »holdninger forklædt som journalistik«.

På trods af kritikken var Den Korte Avis i 2020 det 18.-mest delte nyhedsmedie blandt politikerne på Facebook, viser analysen fra Analyse & Tal og Common Consultancy.

Det overrasker ikke Dennis Christensen.