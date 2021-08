Det er helt absurd, at vi skal ind på Facebook for at høre, hvad Magnus Heunicke mener om covid-19

Regeringen har lanceret 35 initiativer til at tage kampen op mod big tech. Flere er rigtig gode, for eksempel øget samarbejde med EU, krav om gennemsigtighed, mærkningsordninger på digitalt indhold målrettet børn og et forbud mod deling af data via cookies på offentlige websites.

Men indsatsen lider af et alvorligt problem. Den tager for givet, at fremtidens digitale infrastruktur ligger hos techgiganterne, og derfor handler initiativerne primært om at regulere big tech og om at gå i dialog med dem, selv om det er noget op ad bakke at få dem til at makke ret. I stedet kunne regeringen have udvist en smule selvtillid og innovationslyst og tænkt i alternativer.

I denne uge har jeg på Kulturministeriets foranledning møde med ministeriets nye big tech-kontor, der ønsker input til, hvad de kan gøre i forhold til techgiganterne og kulturlivet. Big tech har utvivlsomt for stor kontrol over mediernes data, annonceindtægter og den offentlige samtale i Danmark. Sidstnævnte prioriterer den nye minister, Ane Halsboe-Jørgensen, meget højt, sagde hun i fredags på Kulturmødet Mors.