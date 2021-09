Tv-nævn afviser 57.000 klagere: Kontroversiel morgenvært måtte gerne sige, han ikke troede på, at Meghan Markle havde overvejet selvmord

9. marts 2021 sagde den kontroversielle engelske tv-vært Piers Morgan, at han ikke troede på, at den amerikanskfødte hertuginde af Sussex, tidligere kendt som Meghan Markle, havde overvejet at begå selvmord.

»Jeg tror ikke på et ord af det, hun siger«, udtalte han i morgenprogrammet ’Good Morning Britan’.

9. marts blev Piers Morgans sidste arbejdsdag på ’Good Morning Britan’.

Udtalelsen affødte 57.793 klager til det engelske tv-nævn, Ofcom, hvoraf den ene kom fra hertuginden af Sussex selv.

Nu er Ofcom kommet med en afgørelse, hvori de skriver, at det ville være »skræmmende indskrænkelse« af ytringsfriheden, hvis værten ikke havde lov til at udtale sig, som han gjorde, men understregede samtidig, at Piers Morgan havde opført sig med »åbenlys ligegyldighed« over for et så alvorligt tema som selvmord.

Det skriver BBC.

»Reglerne giver individer ret til at udtrykke stærke holdninger og kraftigt argumenterede holdninger, også dem, der potentielt kan gøre skade eller kan forekomme stærkt stødende, og tv-udbydere har ret til at bringe dem i deres programmer«, skriver Ofcom.

Piers Morgan siger selv efter afgørelsen, at han slet ikke ved, hvorfor han i første omgang mistede sit job, men at han er glad for, at Ofcom er enige i, at han var i sin gode ret til at udtale sig, som han gjorde. I en klumme i Daily Mail skriver han, at det var »latterligt, at jeg skulle forlade mit job, fordi jeg ikke troede på en beviselig løgner«.

I forbindelse med afgørelsen udnyttede Morgan, der gennem sin karriere er blevet berømt for sin meget spydige stil som kommentator, muligheden for igen at kalde Meghan Markle for prinsesse Pinocchio, et begreb, han før har turneret med, ligesom han har udtalt, at han ikke ville stole på hertuginden, om så hun læste vejrudsigten for ham.

Morgan har kritiseret parret, som selv har kritiseret det engelske kongehus, som de nu har forladt, for at ødelægge det engelske monarki.

Hans skudsmål for det unge par, der nu bor i USA, er, at de er de »to mest forkælede møgunger i historien«.