Sådan vil Loud løse krisen: Nyt navn, chat og redaktioner uden for København

SAGEN KORT

Radio Loud

Den landsdækkende dab-kanal gik i luften 1. april 2020. Stationen vandt i efteråret 2019 overraskende sendetilladelsen og den offentlige støtte på 260 millioner kroner foran Radio24syv.

Ideen om en dab-kanal var ellers blevet etableret som en redningskrans til Radio24syv, der ikke ønskede at fortsætte på fm4-båndet, fordi kravet her var, at radioen skulle flytte til provinsen.

Radioen har dog haft svært ved at tiltrække lyttere. I mange målinger har der slet ikke været nogen. Og nu får Loud kritik af Radio- og tv-nævnet for ikke at leve op til sine public service-forpligtelser.

