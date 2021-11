I dag griner vi af hende. Men i morgen bliver hun en udfordring

Fakta

Robotjournalistik

Flere og flere medier benytter robotter eller automatiserede computerprogrammer til at producere journalistik.

Nyhedsbureauet Ritzau lancerede i 2018 sammen med Nordjyske Medier en robot, som kan skrive referater af lokale fodboldkampe i Nordjylland.

Ritzau eksperimenterer også med automatiske computerprogrammer, som kan skrive nyheder om blandt andet ejendomshandler. Det samme gør Jysk Fynske Medier med erhvervshistorier.

Også internationale medier som Associated Press, The Guardian og Washington Post har brugt robotter til at producere journalistik. Sidstnævnte skabte i 2016 robotten Heliograf, som skrev 300 små historier under OL i Rio og siden blandt andet har dækket lokale valghandlinger og high school-fodboldkampe.

