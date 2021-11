Der er noget galt, når dansk presse prioriterer Christiansborg 10 gange højere end EU

I sidste uge tabte Google en sag ved EU-Domstolen og skal betale en bøde på 18 milliarder kroner. EU tildelte giganten bøden for fire år siden, fordi Google misbrugte sin monopolstatus og favoriserede egne tjenester over konkurrenternes i søgeresultaterne. En kæmpe nyhed, som de fleste danske publicistiske medier levnede en kort notits eller et Ritzau-telegram, hvilket betyder lav prioritet.

Dette er blot en blandt mange væsentlige og superinteressante nyheder fra EU, som ikke udfoldes i dansk presse. Det er i Bruxelles, meget store dele af vores lovgivning i Danmark udtænkes. Det er her, vi sammen med større og mere selvsikre lande virkelig kan gøre en forskel i den stigende globalisering og over for netop de techgiganter, som alle, inklusive den danske regering, for tiden skælder huden fuld for at undergrave vores demokrati.