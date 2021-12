B.T.-redaktør fyret efter ny chikanerende besked

En redaktør på B.T., der har sendt »en chikanerende besked« til en ansat på mediet, er blevet fyret, skriver B.T.

Konstitueret chefredaktør Jonas Kuld Rathje siger, at redaktøren har sendt en ny besked efter tidligere at have fået en advarsel for beskeder, han havde sendt til en tidligere studentermedhjælper.

»Jeg kan bekræfte, at det er en redaktør, som tidligere har fået en advarsel, og afskedigelsen sker på baggrund af en ny henvendelse, som vi får af vores tillidsfolk lørdag«, siger Jonas Kuld Rathje til B.T.

Sexisme i mediebranchen 29. november fik dokumentaren ’MeToo: Sexisme bag skærmen’ premiere på Discovery+. Her beskriver 11 tidligere og nuværende kvindelige TV 2-medarbejdere en kultur på TV 2 præget af magtmisbrug, seksuelle tilnærmelser og grænseoverskridende adfærd fra mandlige chefer. Siden har fokus rettet sig mod Michael Dyrby, efter at tidligere TV 2-journalist Anna Thygesen fortalte, at han i forbindelse med en julefrokost fortalte hende, at hun aldrig ville blive til noget på TV 2, fordi hun var for »gammel«, »rapkæftet«, og fordi han ikke ville kneppe hende. Den påstand afviser Dyrby dog kategorisk. 1. december gik Dyrby på ferie på opfordring fra koncernchef i Berlingske Media Anders Krab-Johansen. 7. december hørte offentligheden for første gang siden dokumentarens premiere fra Dyrby. Han erkender nu, at han i sin tid som nyhedsdirektør på TV 2 har krænket, og undskylder. 10. december trak Dyrby sig som chefredaktør. Michael Dyrby har fra midten af 90’erne til 2015 bestredet ledende stillinger på TV 2. Vis mere

Det var den tidligere studentermedhjælper Anne Louise Kragh Rühe, der i sidste uge satte fokus på redaktøren, da hun viste flere beskeder, han havde sendt til hende, da hun arbejdede på B.T.

En af beskederne lød:

»Det er fordelen med jer studentermedhjælpere, lige når man er på grænsen til at være for meget #MeToo, så stopper I alligevel og bliver udskiftet med en ny. Og ja, det må gerne opfattes som en trussel«.

I en anden stod der:

»Hvis du kan kravle ned på min ven, kan du også kravle op for mig«.

Derudover har den pågældende redaktør, som altså nu er fyret fra B.T., ifølge Anne Louise Kragh Rühe spurgt, om hun ville have en trekant til en julefrokost.

Ordlyden i beskederne fik flere, ikke mindst på sociale medier, til at undre sig over, hvorfor redaktøren ikke var blevet fyret, da otte studentermedhjælpere i foråret 2020 klagede til ledelsen over redaktøren. Det var første gang sagen var fremme i offentligheden.

Det skabte samtidig undren, at koncernchef i Berlingske Media, Anders Krab-Johansen, offentligt havde erklæret nul tolerance over for sexisme i koncernen, mens redaktøren havde beholdt sit job trods beskederne.

Ifølge Anders Krab-Johansen var sagen blevet håndteret internt og siden behandlet i en ekstern undersøgelse, har han forklaret.

Fyringen af den pågældende redaktør kommer, kort tid efter at Michael Dyrby forlod jobbet som chefredaktørposten, efter at han indrømmede upassende adfærd under sit tidligere job på TV 2.

Indrømmelsen kom i forlængelse af en dokumentar om sexisme og krænkelser på TV 2 Nyhederne, som blev offentliggjort 29. november på Discovery+.

I den forbindelse sagde Anders Krab-Johansen, administrerende direktør i Berlingske Media:

»Michael Dyrby har under hele sin ansættelse som chefredaktør på B.T. opført sig ordentligt, og vi har haft en alvorlig samtale, og han kender mine synspunkter og mine forventninger, og derfor fortsætter samarbejdet«.

Ritzau