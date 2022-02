Fakta

Regeringens medieudspil

Her er hovedpunkterne:

– Regeringen vil indføre et kulturbidrag for streamingtjenester på 5 procent af tjenesternes omsætning i Danmark. Bidragsordningen skal udformes som en trappemodel. Det betyder, at tjenester der laver meget dansk indhold, skal betale mindre i bidrag, end tjenester der ikke laver dansk indhold.

– Regeringen vil derudover styrke DR og omford