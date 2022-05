Vil ny aftale gøre det dyrere at streame?: »Netflix har lige hævet prisen, og det er jo helt uafhængigt af, hvad vi i øvrigt vedtager her«

Det er kun fair, at streamingtjenesterne bliver pålagt at yde et bidrag, så der kan produceres kvalitetsindhold på dansk, mener kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der lørdag præsenterede en ny medieaftale. Men om regningen bliver sendt videre til forbrugerne, afviser hun.