Nu fortæller Matilde Kimer sin side af historien: Det stikker helt af for mig, da han lægger en ’løsningsmodel’ på bordet

Vi fortsætter ind i Ukraine, mens jeg prøver at ringe og få det afklaret. På selve pressekortet er der et telefonnummer, man kan henvende sig til, hvis man har problemer, men da jeg ringer til det nummer, siger de bare, at det har de ingen oplysninger om. Nå, tænker jeg. Jeg beder dem om i stedet at sende noget på skrift, så jeg ved, om mailen er en rigtig. Og det kan de så heller ikke. Jeg kan intet få at vide. Det viser sig at være et maraton at få fat på SBU, der starter der.