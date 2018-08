Det burde have været en døgnflue: Leoparden nægter at dø Konventionel trendviden er sat ud af kraft, når det handler om leopardprikker i moden. Det burde have været en døgnflue, men dyremønstret overlever igen og igen som et dragende miks af luksus og lavstatus.

Man skulle ikke gå mange meter gennem modemessen i Bella Center for nylig for at stå ansigt til ansigt med et rovdyr, der har sat tænderne i tøjbranchen og ikke har tænkt sig at give slip.

Leopardprint er klar til 2019, og det er ret beset ikke en nyhed at bringe fra modeuniverset, for de dyriske print i brunlige nuancer har også haft et stærkt 2018, var stort i 2017 og med på beatet flere år tilbage.

Det, der er nyheden er, at leoparden nægter at dø og dermed modsiger teorier om modens høje tempo og konstante behov for at kaste de mest markante stilretninger væk og erstatte dem med nye input.

Der er en ny generation af mænd, der tør lidt mere Nikolaj Storm, designer

Leoparden har en fanklub, og den er så stor, at modemærkerne bliver ved med at fodre den.

Tilhængerne rækker fra popstjernen Beyoncé, der på sin seneste turné bar et leopardsæt med korsage, strømper, hat og ansigtsmaske dækket af mønstret, til de mænd og børn, som har adopteret et print med en lang historie i kvindemoden.

En søgning på ’leopard’ hos onlinebutikken Asos giver i skrivende stund 600 resultater – fra bikinier og blazere til leggings. Og det er leoparden, der holder fast. Ikke tigeren, zebraen eller andre mønstre fra savannen.

Fakta Leopard I naturen er leopardens skind en form for kamuflage, der skal få den til at gå i ét med omgivelserne. I moden har leopardprikker den modsatte funktion og siger ’se mig!’. Mens det at bære ægte leopardskind primært er en sag for afrikanske høvdinge, hænger modens interesse for leopardprikker sammen med den teknologiske udvikling, der i begyndelsen af 1900-tallet gjorde det muligt at producere avancerede print. Mønstret er blevet set som symbol på såvel rigdom og styrke som vildskab og sex. Leopardprikkernes plads i moden er bl.a. beskrevet i Maria Mackinney-Valentins bog ’Fashioning Identity’ (Bloomsbury Acedemic) og af den amerikanske fotograf og burlesquedanser Jo Weldon i ’Fierce’ (HarperCollins), der netop er udkommet. Vis mere

Langsom æstetik

Men hvorfor dør leopard ikke? Det har Maria Mackinney-Valentin nogle svar på. Hun er lektor ved Institut for Bygningskunst og Design på Kunstakademiets Designskole og har forsket i trends.

»Jeg er selv overrasket«, siger forskeren.

»Man kan se på fænomenet på forskellige måder. Leopardprikker er ikke noget nyt. Mønstret findes i egyptiske gravsteder og oprindelige kulturer. Det kommer og går. At det ikke går væk denne gang efter at have været stort i flere år, siger nok mere om modens tilstand end om selve mønstret. Vi har vænnet os til at tro, at moden skifter hele tiden. Det handler meget om produktionen. Det æstetiske udvikler sig langsommere«.

Hvorfor er det leopard, der har formået at undgå udryddelse?

»Det er et meget distinkt mønster. Det er sejlivet, fordi det har et tvetydigt udtryk. Det kan forbindes med en let dame, en sexet type. Pinupmodellen Betty Page blev fotograferet i leopard. Det udstråler samtidig klassisk elegance. Jacqueline Kennedy gik med leopard, og det er et symbol på luksus«.

Netop mødet mellem lavstatus og high fashion kan være nøglen til at forstå, hvorfor leopardprikker har et af sine øjeblikke i modebilledet.

Koblingen af høj og bred er en tendens i sig selv og kommer til udtryk, når man ser hættetrøjer og sneakers på catwalken, og Paris’ modehuse flirter med gadefavoritter som Supreme.

Maria Mackinney-Valentin peger også på fjerdebølgefeminismen, hvor man claimer sin seksualitet og gerne er både dullet og intellektuel på samme tid. Her er leoparden et perfekt ekstra skind.