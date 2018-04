Rane Willerslev nægter at holde kæft: Ministerens grønthøster ødelægger Nationalmuseet Denne måned er der gået et år, siden Rane Willerslev til manges overraskelse blev udnævnt til direktør for Nationalmuseet. Siden er han blevet realitystjerne i bedste sendetid, han har fået børn til at strømme til museet i påsken, og så er han blevet ramt af den kulturpolitiske virkelighed. Uden de stigende billetindtægter havde dagligdagen været »en ren depressionsrejse«.

Der er stille på Rane Willerslevs kontor. Museumsdirektøren er nogle minutter forsinket, vist nok på grund af en workshop, og selv om det fortsat er tidlig formiddag, er der allerede sjatter i kaffekopperne, krummer på det store mødebord og buzzwords på et whiteboard.

Rane Willerslev 46 år og tidligere professor i socialantropologived Aarhus Universitet og adjungeret professor ved Oslo Universitet.

Fik i 2003 en ph.d. fra University of Cambridge og i 1996 en mastergrad i visuel antropologi fra University of Manchester.

Var 2011-2013 direktør for Kulturhistorisk Museum på Universitetet i Oslo

2008-2011 chef for de Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum.

2013-2017 ledede han det arktiske forskningsfokus på Aarhus Universitet. Vis mere

Vinduerne vender mod Frederiksholms Kanal, og drejer man blikket let mod venstre, er der kig til Kulturministeriets bygning med den store grønne port. Historien lyder, at Nationalmuseets direktør P.V. Glob, der var på stedet indtil 1981, indimellem smækkede vinduerne op og råbte »Røvhuller!« mod sine arbejdsgivere i ministeriet.

Det er længe siden. Tofagsvinduerne slutter tæt, og de sidste mange museumsdirektører her i Prinsens Palæ har ikke delt deres eventuelle kulturpolitiske outbursts med pressen, og kun guderne (og andre departementschefer) ved, hvad – om noget – der har sat direktørernes pis i kog.

Det er heller ikke med en aftale om kulturpolitisk rabalder, at jeg møder op. I denne måned er der gået præcis et år, siden kulturminister Mette Bock (LA) udnævnte den dengang 45-årige professor i socialantropologi Rane Willerslev til leder af landets største museum, og han med stor optimisme fortalte, at han ville bringe vildskab ind på chefgangen og forandre Nationalmuseet til et sted, hvor »optimisme og entusiasme smitter af på alt«

Det nytter jo ikke noget, at jeg siger: Nej, nu vil jeg ikke være med mere. Til gengæld vil jeg heller ikke lukke kæften, som jeg ved, at nogle af mine kolleger gør

Og hvordan går det så?

Jo, kigger man på de tørre tal, kan man konstatere Rane-effekten. I andet halvår af 2017 – altså fra Rane Willerslev havde sin første arbejdsdag – oplevede museet en stigning i antallet af besøgende på 18,7 procent i forhold til andet halvår af 2016. Og opgørelsen for påskeferien, hvor Rane Willerslev lancerede sin såkaldte kedsomhedsknap på museet, viste en stigning i besøgstallet på hele 40 procent.

Da han selv indfinder sig, går der præcis et minut, før han har overstået håndtrykket, skænket kaffe, udtrykt, at han er »vildt glad« for de mange gæster i påsken, før han nævner problemet: at museet »bløder« på grund af toprocentsbesparelserne, som de er blevet pålagt af Kulturministeriet, og at dagligdagen på museet ville være en »ren depressionsrejse«, hvis det ikke netop havde været for de stigende billetindtægter.

»Det, som toprocentsbesparelserne symboliserer, er, at det er grænseløst. De har en helt ødelæggende effekt på det her museum, fordi der ikke er sat nogen grænse for, hvor længe de må køre«, siger Rane Willerslev og tilføjer, at besparelserne svarer til otte fuldtidsstillinger om året.

Fra 2016 blev Nationalmuset ramt af de statslige driftsbesparelser og pålagt at skære to procent om året i fire år. Men siden er besparelsen på kulturområdet medbudgetteret på finansloven for 2018, som også dækker de efterfølgende tre budgetår, hvilket vil sige 2019, 2020 og 2021. Det bekræfter Kulturministeriet.

»Der er ikke noget, der tyder på, at det bliver stoppet. Jeg har ikke hørt, at nogen har været interesseret i at ændre på det«, siger Rane Willerslev.

Museumsdirektøren har bedt ministeriet om at få en slutdato for nedskæringerne, forklarer han, men det har han ikke kunnet få. Dermed anser han den såkaldte grønthøster for et permanent vilkår på Nationalmuseet.

»Det, man kan sige, er, at alt i vores samfund er blevet økonomiseret. Der er ikke et rum uden for økonomien længere. Universiteterne og museerne var de sidste bastioner, der ikke var direkte underlagt markedet. Jeg siger ikke, at alt i gamle dage bare var fantastisk. Men når jeg råber vagt i gevær, er det, fordi der er en grænse for, hvor langt økonomitænkningen kan køres ind over nogle institutioner, hvis man vil bevare dem og bruge dem som samfundets mulighed for at gentænke sig selv«, siger Rane Willerslev.

Reality-Rane

Sidst jeg så Rane Willerslev, var han fuld. Det var i sidste afsnit af DR’s realityserie ’Ranes Museum’, hvor han gik fra julefrokost til julefrokost i Nationalmuseets mange afdelinger for at drikke dus med sine ansatte.

»Min dagligdag foregår meget oppe på det her kontor væk fra medarbejderne. Så jeg benytter mig af enhver mulighedfor at komme i kontakt med dem«, sagde han.

I samme slutafsnit var han på besøg i Kulturministeriet, hvor han problematiserede millionbesparelserne og talte sin sag.

»Jeg synes, at de lyttede«, smilede han bagefter foran Kulturministeriets trappe. Det var ved årsskiftet.

Men den Rane Willerslev, der sidder ved mødebordet denne aprilformiddag, »fornemmer ikke en voldsom lydhørhed i det politiske«.

Realityprogrammet sagde han ja til at deltage i, fordi museet havde gennemført en undersøgelse, der konkluderede, at op mod halvdelen af danskerne ikke havde sat deres ben på Nationalmuseet de seneste ti år. De fandt det støvet og kedeligt.

»Jeg tænkte: Vi har ikke marketingbudget til at ændre det billede, men jeg kan give et ansigt på museet og ryste det her kedelighedsimage af os. Det tror jeg faktisk har været rimeligt effektivt, og for museet er der ingen tvivl om, at det har været rigtig godt. Mit personlige brand – det mere intellektuelle brand, som jeg havde før – er blevet lidt rystet, for reality-tv benytter sig af en bestemt form for virkelighed«.

Det har direktøren det helt »cool med«, skynder han sig at tilføje. Men han har bare ikke lyst til i endnu en sæson at underholde som ham, »der ikke kan finde ud af tingene«. Derfor har han sagt, at DR kan komme tilbage om halvandet år, hvis de stadig er interesserede, forklarer han, for til den tid vil flere af hans egne projekter være realiseret.

Det, Rane Willerslev blandt andet pønser på, er en stor permanent vikingeudstilling, der vil ændre sig hvert tredje år, tilbageførsel af det gamle indgangsparti mod Frederiksholms Kanal for at gøre museet mere synligt, han ønsker at etablere en ny forhal, klimasikre salene, fordi gæsterne klager over, at de fryser, og ja, skabe helt nye permanente udstillinger. Det hele afhænger af, om der kan skaffes økonomi gennem stigende billetindtægter og fondsmidler. Men som Rane Willerslev selv siger:

»De udstillinger, du ser i dag, er ikke dem, der kommer til at stå, når jeg er færdig. Målet er, at der kommer en fuldstændig makeover«.

Havde kameraholdet stadig været i hælene på Rane Willerslev i påskeferien, havde de haft flere gode scener i kassen, som viste indvielsen af direktørens første projekt på museet: kedsomhedsknappen. På selve dagen inviterede direktøren til optræden med MGP-stjerner, gratis softice og popcorn, og indgangshallen var sort af unger, der blev bedt om at kalde på direktøren:

»Ra-ne, Ra-ne, Ra-ne!«, råbte de.

Da han dukkede op, var det med en glad vinken og en dukke i hånden. En farverig, lysende knap blev holdt hen foran ham, og da han trykkede den i bund, begyndte det at regne med bamser og dukker fra etagerne over os.

Det var et perfekt tv-moment.

Foto: Peter Hove Olesen Hver weekend vil et antal kedsomhedsknapper være gemt rundt omkring i Nationalmuseets udstillinger, og når børn trykker på dem, vil historien blive levende. Det er første projekt, som Rane Willerslev har været med til at udvikle fra bunden, og allerede inden lanceringen blev museet beskyldt for at være »til fals for de hurtige virkemidler«.

Kedsomhedsknapperne, som hver weekend vil være installeret fire steder i museets udstillinger, handler om, at museumsoplevelsen skal virke vedkommende på børn. Konkret betyder det, at en eller flere udklædte voksne står klar ved knapperne til at dramatisere de døde museumsgenstande. Mine egne børn fandt en enkelt knap et sted i Dansk Middelalder, hvor to riddere stod og svedte i deres rustninger og kæmpede med at lære børnene at fægte og levere et autentisk kampråb. De få minutter, det tog, mindede mere om Moesgaard og Middelaldercenteret i Nykøbing Falster end det gamle Nationalmuseum, men det ville være forkert at kalde det decideret vildskab.

Allerede i ugerne op til påske, altså før lanceringen, blev Rane Willerslevs kedsomhedsknap kritiseret i især Berlingske af flere museumsdirektørkolleger, der blandt andet mente, at Nationalmuseets direktør »vrænger lidt ad sit kernepublikum«, og at hans nye påfund lød som »spøgelsestoget i en forlystelsespark«.

Debatten virkede mærkelig forudsigelig. Nærmest som om Nationalmuseet med valget af ordet kedsomhedsknap var gået efter at provokere de kulturkonservative, og det var der så kommet nogle artikler ud af. Men Rane Willerslev insisterer på, at han blev både »overrasket« og »rystet« over debatten.

»Jamen, dels overraskede det mig, at man stadig har en forestilling om, at hvis man skal lære noget, skal det være kedeligt og tørt. For al pædagogisk viden viser, at hvis folk synes, at noget er morsomt, legende og inddragende, så er sandsynligheden for, at det hænger fast, større. Dels rystede det mig, hvor hurtigt kulturlivet var til at dømme noget uden at undersøge det først. Var der nogen, der havde brugt et kvarter på at finde ud af, hvad der skete, når man trykker på knapperne? Der har været fagpersonale ind over dem alle sammen. Det, som bliver formidlet, er fagligt og lødigt«, svarer han.

Nu er det Rane Willerslev, det intellektuelle brand uden dukke i hånden, der har talt sig varm:

»Jeg mener faktisk, at det er en helt afgørende rolle for Nationalmuseet at skabe fremtidens museumsgæster. Grunden til, at jeg starter med børnene, er, at de er en mere radikal udfordring. Børn er de mest kritiske gæster i forhold til den kultur, der eksisterer her, og formår jeg at ramme dem, så har jeg løftet museet i den rigtige retning hurtigere, end hvis jeg havde satset på det grå guld fra starten«.

Men endemålet er et museum for alle aldersgrupper på en gang, forklarer Rane Willerslev. Et museum, hvor de permanente udstillinger forandrer sig efter få år, og der altid er nye særudstillinger.