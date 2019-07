Pressede museer er tvunget til at tænke nyt: I Blåvand knækkede de koden med Bjarke Ingels og en gammel nazibunker. I Esbjerg er de stadig i krise

Blå bog

David Dupont-Mouritzen

43 år. Tidligere konsulent for Danmarks Fiskehandlere og daglig leder for et regionalt udviklingsselskab i Midt-Norge, nord for Trondheim. Uddannet cand.scient. i geografi fra Københavns Universitet.

Direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Tiltrådte 2016 og fik opgaven ’Re-Imagine’. Står i spidsen for en storstilet udviklingsplan for museet med et forventet budget på cirka 300 millioner kroner.