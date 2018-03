6 hjerter: Brian Wilsons arvtager har lavet et ekstrem ambitiøst og voldsomt flyvefærdigt album Hvert nummer er et ekspanderende univers af lyde og instrumenter holdt sammen af tyngdekraften. Og så dukker både Father John Misty og Lana del Rey op for at give et vokalnap med på Jonathan Wilsons fremragende plade.

Mens guitarrocken famler lidt i mørket, folder fortidens store drømme om stadig større lydbilleder sig ud med fornyet kraft og vingefang. Det psykedeliske og progrockede lydbillede har kronede dage, og fra Fleet Foxes til Tame Impala og War On Drugs slår rocken et stadig større cirkustelt op for at rumme de flyvske visioner.