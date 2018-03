Farvel til den bøvede dude, goddag til sydens gentleman: De unge kvinder viser vejen på countrymusikkens svar på Glastonbury

Kacey Musgraves. The 02 Arena, lørdag













Har hun spist svampe? Er hun på valium? Har hun røget noget sammen med Brian Wilson? Forbløffelsen var stor i salen, da Kacey Musgraves tonede frem mellem cirklende blomster og sang sine lige så bedøvede som bedrøvelige popsange.

Det var stadig country, men også alt muligt andet i et syretrip af en koncert, der nærmest kun pligtskyldigt huskede hittet ’Follow Your Arrow’. Tænk, at den var rebelsk for et par år siden! At åbne med The Beatles’ ’Because’ i a cappella var ikke kun en hilsen til London, men i lige så høj grad et signal om Musgraves’ nye retning. Nu skal hun bare ryste søvngængerstilen af sig og indtage et rum med samme vingefang som hendes narkotiske countrypop.

