Uheldig rapper er ved bevidsthed efter styrt fra Orange Scene i nat

Dette års Roskilde Festival fik en brat afslutning, da hovednavnet Gorillaz måtte stoppe deres koncert på Orange Scene før tid.

Midt under kæmpe-hittet 'Clint Eastwood' faldt den amerikanske gæste-rapper Del the Funky Homosapien nemlig pludselig ned fra festivalens største scene.

Musikken fortsatte med at spille lidt tid, mens forvirringen bredte sig, og sikkerhedsfolk hastede den 45-årige amerikaner til undsætning.

Midt i forvirringen blev musikken pludselig afbrudt, lyset tændt og Gorillaz-forsanger Damon Albarn tog ordet:

»Hør her, folkens. Ha! Der er det her lidt mærkelige stykke scene«, sagde han og pegede ned på ulykkesstedet.

»Uheldigvis faldt Del (the Funky Homosapien, red.) derned. Det er en virkelig mærkelig måde at ende en smuk aften på, mens han skal nok klare den«, lød det fra en tydeligt overrasket forsanger, inden publikum drog et kollektivt lettelsens suk og brød ud i jubel.

Mange koncertgæster har efterfølgende delt videoer af ulykken på de sociale medier.

Rapper er ved bevidsthed

Ulykken skete klokken 00.30 natten til søndag, og umiddelbart efter var der uvished om, hvor alvorligt faldet fra scenen var.

På Roskilde Festivals facebookside oplyser festivalen, at rapperen efter omstændighederne har det o.k.

»En af Gorillas artister, faldt uheldigt fra scenen under sidste nummer af Gorillaz’ koncert. Han blev tilset på stedet af en læge og er kørt på hospitalet for nærmere undersøgelse. Han er ved bevidsthed og taler med sit team. Vi håber, han kommer sig hurtigt og ønsker ham god bedring«.

Hverken Gorillaz eller Del the Funky Homosapien selv har udtalt sig om ulykken på nuværende tidspunkt.