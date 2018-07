Jeppe Bisgaard er død: Den danske hiphop-verden mistede lørdag en af de helt store Den kun 47-årige producer og dj Jeppe Bisgaard er død efter fem års kamp mod kræft.

Den danske producer, rapper og dj Jeppe (Jay B) Bisgaard er død i en alder af kun 47 år. Manden, der af mange i branchen bliver kaldt Danmarks uofficielle hiphop-ekspert nr. 1, har igennem fem år forsøgt at bekæmpe en kræft-tumor i hjernen, men tabte desværre kampen mod sygdommen lørdag. Det oplyser familien til Ritzau.

Jeppe Bisgaard er søn af den forhenværende radiovært Hans Otto Bisgaard, der gennem 47 år har guidet danskerne gennem både nyheder, morgenradio og Langelangsfestivallen, inden han gik på pension sidste vinter.

Jeppe Bisgaard var det, mange musikerkendere ville kalde en af de helt store inden for den danske hiphop- og dj-scene. En af hans mere folkekendte succeser var som manden bag Malk de Koijn og Outlandish, der spyttede hits som 'Aisha', 'Guantanamo' og 'Warrior/worrier' ud i radioen.

Igennem størstedelen af hans karriere har han skrevet om hiphop, og han var tit den ekspert, der blev hevet i radio og tv. Senere startede han pladeskabet Soulpower sammen med Carsten 'Soulshock' Schack og Mick Hedin Hansen, bedre kendt som Cutfather.

I marts i år modtog han Danish DeeJay Awards' ærespris. Om tildelingen skriver komiteen:



»Jeppe Bisgaard har i næsten 3 årtier haft hiphop i blodet og er fødselshjælper for dansk hiphop og urban på mange forskellige planer. Både som formidler af ny hiphop og som skribent, siden som producer, pladeselskabsmand, og som dj. Jeppe Bisgaard har fornyet scenen, været medskaber af dansk hiphop og formidlet det ud til et større publikum. Sådan en fødselshjælper er guld værd for en fødekæde, der er en forudsætning for udvikling af scenen. Jeppe Bisgaard har en kæmpestor del af æren for det kunstneriske niveau i dansk urbankultur«.

På de sociale medier kondolerer flere musikere og lovpriser Jeppe Bisgaards betydning for branchen.

Den danske producer og 'X-factor'-dommer Remee Jackman takker ham på sin Facebook-side.

Mens også musiker og radiovært Alex Nyborg Madsen roser Jeppe Bisgaards minde.