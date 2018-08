Notorisk berygtet rock-kultfigur inden udsolgt koncert i aften: »Faktisk har jeg lige bedt et par af mine folk om at skride ad helvede til« Amerikanske Anton Newscombe er en af rockhistoriens kultfigurer med sit band Brian Jonestown Massacre. Den skandaleombruste musiker bor i dag i Berlin med kone og barn og heroin og slåskampe er lagt på hylden. Men han er præcis lige så fandenivoldsk, skrøbelig – og i hård opposition til musikbrancen – som altid.

»Hey, fuck you! Get the fuck off my stage«, lyder det inde fra mørket oppe på scenen.