Ekspert tvivler på Googles gennemslagskraft: YouTube lancerer ny musiktjeneste YouTube lancerer onsdag en ny streamingtjeneste, hvor aftalen med den danske musikbranche er den bedste hidtil. En ekspert tror dog ikke rigtigt på tjenestens gennemslagskraft i et allerede fyldt marked.

Fra onsdag har 21 lande – heriblandt Danmark – endnu en streamingtjeneste, de kan abonnere på. YouTube lancerer nemlig sin nye musiktjeneste YouTube Music.

En tjeneste, der kommer i en gratis reklamefinansieret version og en betalingsversion, hvor man for 99 kroner om måneden får et abonnement på musik, ligesom det Spotify, Apple Music eller Tidal tilbyder.

Christophe Muller, der er direktør for musiklicenser i YouTube, forsikrer dog, at YouTube Music leverer noget unikt til streamingmarkedet og ikke mindst til musikelskerne.

»Forhåbentligt vil YouTube Music give folk en perfekt kombination af de ting, de allerede kender fra andre musikstreamingtjenester og så fra YouTube. For ud over indspillede versioner af musikken ligger der jo alle mulige specialudgaver på YouTube. Remixes, live- og coverversioner. De versioner bliver også tilgængelige på YouTube Music«, siger han.

Derudover kommer tjenesten selvsagt til at gøre brug af Googles søgemaskine.

»For eksempel kan man søge på, hvilken sang der var i med i filmen ’Guardians of the Galaxy’, og så foreslår den Taylor Swifts ’Blind in Space’«, forklarer han.

Men det får man jo allerede på det almindelige YouTube. Hvorfor skal brugerne betale for et abonnement?

»I dag kan man ikke bruge YouTube som en musiktjeneste. For når du lægger telefonen i lommen, stopper musikken. Det har været en af de hyppigste tilbagemeldinger, vi har fået fra brugerne: at de ville have den adgang. Og det valg vil vi gerne give dem. For så kan vi beholde dem. Og så er det vigtigt for os kontinuerligt at skabe mere værdi i musikindustrien«.

Så det er i virkeligheden et forsøg på at komme en meget kritisk global musikindustri i møde?

»Nej, sådan ser jeg det ikke. Det har altid været vigtigt for os at arbejde tæt sammen med musikindustrien. Når folk betaler 100 kroner om måneden, er det næsten dobbelt så meget per bruger, som hvis man bruger den reklamefinansierede version. Så når vi gør det, kommer vi alt andet lige til at smide flere penge i puljen«.

Samtidig er Christophe Muller dog ikke så naiv at tro, at alle de nuværende YouTube-brugere vil være interesserede i at betale et fast beløb.

»Men nu giver vi dem et valg, og derfor håber vi, at vi i virkeligheden kan skabe to indkomstkilder til musikindustrien i stedet for en«, siger han.

Youtube Music skal bl.a. konkurrere mod Spotify. Etableret af svenskerne Daniel Ek og Martin Lorentzon, der gjorde musiktjenesten tilgængelig 7. oktober 2008. Der er flere måder, man kan bruge Spotify på. Man kan bruge tjenesten gratis med periodevise reklamer og begrænset funktionalitet. For 99 kr. per måned får man Premium, og med Family for op til fem personer betaler man 149 kr. per måned. I juni 2018 havde tjenesten 40 millioner sange og et hav af podcasts og lydbøger. Der var 83 millioner betalende abonnenter og 180 millioner aktive brugere pr. måned. I 2017 brugte 36 procent af verdens musikstreamere Spotify.

Kæmpe potentiale

De seneste år har der været en global tendens, hvor folk skifter til abonnementsbaserede streamingtjenester, når det handler om musik. Og ifølge ph.d. og adjunkt Rasmus Rex Pedersen er det også den økonomiske vej frem for musikbranchen.

Han forsker i digitaliseringens økonomiske, organisatoriske og kulturelle konsekvenser i musikbranchen, og han kan sagtens se potentialet i YouTube Music.

»YouTube sidder på verdens største brugerbase for nogle former for streamingtjenester. Så der er i hvert fald en mulighed for at veksle nogle af dem til betalende brugere. Og fordi mange allerede bruger YouTube, kan man måske lykkes med at få brugere, der ellers ikke betaler for noget, til at gøre det nu«, siger han.

Samtidig vurderer han dog, at Google måske er kommet for sent ind i kampen om musikstreamingkronerne. I hvert fald i Skandinavien.

»Der er allerede etableret en ret klar dynamik. Den dynamik hedder Spotify og resten. Specielt i Skandinavien er Spotify for mange blevet synonym med musikstreaming. Og når man har nået det niveau, er det svært at udfordre«, forklarer han.

Rasmus Rex Pedersen vurderer, at mange af dem, der bruger YouTube til at høre og se livevideoer og remixes i Danmark, allerede abonnerer på en anden musikstreamingtjeneste.

»Den primære målgruppe vil derfor være folk, der ikke er hoppet over på streaming endnu«.

Forud for lanceringen af YouTube Music har mediegiganten skullet forhandle en lokal aftale i hus med Koda i Danmark, hvis opgave det er at sikre betaling til komponister og sangskrivere, når deres musik bliver brugt.