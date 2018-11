Rapperen Rasmus Berg fra Den Gale Pose er død Rasmus Berg kendt fra Den Gale Pose er død, 45 år gammel. Det bekræfter familien over for Ekstra Bladet.

Rapperen Rasmus Berg, der var med til at starte rapgruppen Den Gale Pose, er død, 45 år gammel.

Det bekræfter familien over for Ekstra Bladet. Rasmus Berg efterlader sig sin kone og to små døtre.

»Rasmus sov ind tirsdag morgen omgivet af sin familie. Det kom meget pludseligt og som et stort chok. Hele familien er knust«, siger familiemedlemmet til Ekstra Bladet.

Den Gale Pose startede karrieren i slutningen af 1980’erne og blev for alvor kendte gennem 1990’erne.

Gruppen bestod ud over Rasmus Berg af Jesper ’Jokeren’ Dahl og Nicholas ’Coldhands’ Kvaran.

På Facebook har Nicholas ’Coldhands’ Kvaran kommenteret dødsfaldet.

»Har ingen ord!«

Han har desuden gengivet en opdatering fra Rasmus Bergs søster.



»I går tog min familie og jeg afsked med min lillebror Rasmus Berg, som forlod denne verden efter en hård kamp mod en modbydelig sygdom. Han kæmpede så tappert, og han vil være i vores hjerter altid«, skriver hun.

Den Gale Pose udgav sit første album ’Mod Rov’, som blandt andet indeholdt hittet ’Flere Ho’s’. I 1998 udgav de albummet ’Sådan Er Reglerne’ med hittet ’Spændt Op Til Lir’.

I 2001 udgav gruppen sit tredje og sidste album, ’Definitionen af en stodder’.

De stoppede deres samarbejde i 2002, og efterfølgende gik ’Jokeren’ solo. I 2011 blev gruppen samlet igen og gav en enkelt koncert.

Den Gale Pose har desuden været med til at producere sange for en lang række navne. Det gælder blandt andre MC Clemens og Outlandish.

ritzau