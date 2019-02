Med udsigt fra Brooklyn Bridge : Nikolaj Nørlund og Naja Marie Aidt tager på poetisk smuttur til New York

1Aidt/Nørlund (feat. Katinka): Q-tog over Brooklyn Bridge.

Nikolaj Nørlund har altid haft øre for det særlige gevind i dansk poesi. Nørlunds fortolkninger af Michael Strunge står stadig som et særligt koordinat på vejen gennem hans musikalske topografi. Derfor er hans samarbejde med forfatteren Naja Marie Aidt mere oplagt end overraskende. Og det er godt.

Nørlunds vævende melodi, Aidts ord fra hjembyen, New York, og kant fra den brummende bas er først lyd fra et helt album, der kommer 15. februar. Og inden man lige tænker: Hold da op, Aidt synger jo fantastisk, så er det altså Katinka, der synger duet med Nørlund her.

2Love Shop: Leve er at dø med stil.Melankolien snor sig rundt om hver en guitartone og ord på Loveshops nye single. Og Jens Unmack er i eftertænksomhedens hjørne, når han synger: »Gentagelsens tidsfordriv/ kald det voksenliv/ Når alt du bedst ku’ li’/ dør langsomt indeni«. Det er første udspil fra Love Shops nye album, ’Brænder boksen med smukke ting’. Ude 8. marts.

3Billie Eilish: Bury a friend. Billie Eilish er lige fyldt 17 år, er fra Californien og allerede en stjerne. Spørg dine børn eller børnebørn. Siden den Lana-Del-Rey-dunkle ’Ocean Eyes’ i 2016 har hun haft hundrede millioner af streams på Spotify.

Seneste udspil fra Eilish er en elektronisk pulserende fortælling om monsteret under sengen, der i en uhyggelig video løber af sporet og klipper den sidste forbindelse til barndommen. Debutalbummet ’When We Fall Asleep, Where Do We Go’ skulle udkomme til marts.

4Octo Octa: I Need You. Næste gang du lige skal tage ti minutter ud af arbejdsdagen for at power-nappe eller rode med mindfulness-appen for at lyn-meditere, eller hvad du nu gør i kontorstolen for at samle de flyvske tanker, sætter du Octo Octas ’I Need You’ på i stedet. Den oplader batterierne lige så godt.

House-produceren Maya Bouldry-Morrison bor i Brooklyn, men lægger ud med noget yoga-chant på en strandmåtte i Goa. Før du har set dig om, er der et flyvende tæppe af et housebeat på vej over Himalaya og hjem til storbyen.

Bonus: ’I Need You’ kan både fungere som affyringsrampe fredag aften og som hjælpestativ til at komme ud af dynerne lørdag morgen. Det var så lidt.

5Daddy Yankee (feat. Snow): Con Calma.

Daddy Yankee er ikke hvem som helst. For 25 år siden fandt han på begrebet reggaeton, præsenterede det for verden ti år senere med hittet ’Gasolina’ og havde for et par år siden et lille hit, der hed ’Despacito’. Nu har Daddy Yankee fundet den næsten glemte reggae-sanger Snow (ham med hittet ’Informer’ i 1992) frem fra gemmerne i Toronto. De to veteraner smelter fortidens hits og lyden af nutidens latinbølge sammen på ’Con Calme’.