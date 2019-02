Steppeulven 2019 blev uddelt lørdag aften: Melankolsk mand med en rest af jysk tungsind i stemmen vandt årets album

’Elskede at drømme, drømmer om at elske’.

Sådan lyder titlen på Peter Sommers album fra marts 2018 efter fem års pause. Et album, der nu sikrer ham prisen Årets album ved de danske musikkritikeres pris, Steppeulven 2019, som blev uddelt lørdag aften på Bremen Teater i København:

Steppeulven 2019 De vandt kritikernes pris: Årets album: Peter Sommer ’Elskede at drømme, drømmer om at elske’ Årets sang: Jada ’Keep Cool’ Årets livenavn: The Minds of 99 Årets håb: Jada Årets vokalist: Niels Brandt (The Minds of 99) Årets musiker: Anja Jacobsen (Frk. Jacobsen, Selvhenter m.fl.) Årets tekstforfatter: Peter Sommer Årets komponist: Peter Sommer Årets producer: Nis Bysted (Iceage ’Beyondless’, Speaker Bite Me ‘Future Plans’ m.m.) Initiativprisen: Najaaraq Nicoline Vestbirk Pionerprisen: Laid Back Vis mere

»[...] For en gammel melankoliker som Peter Sommer, der har en rest af jysk tungsind boende i stemmen, er det nyt at »springe ud som optimist« og på ti sange cirkle melodisk omkring glæden til et andet menneske«, sådan lød det anmeldelsen her i avisen, da Peter Sommer udgav sit nye album sidste år.

Men han var ikke aftenens eneste vinder, for der blev uddelt priser inden for elleve kategorier ved et show, hvor danske navne som Laid Back, Jada, Speaker Bite Me, Værket, Lydmor og Night Fever spillede live.

Årets sang blev ’Keep Cool’ med Jada, som også vandt årets håb, en titel, hun også har fået påklistret af diverse anmeldere og musikmagasiner, siden hun kom frem sidste år. For nylig gjorde hun sig også bemærket ved prisuddelingen P3 Guld 2019, da hun vandt prisen P3 Talentet.

Fem barndomsvenner

Årets livenavn blev det danske post-punk band med tre album i rygsækken, The Minds of 99, hvor forsangeren Niels Brandt også vandt prisen som årets vokalist.

Bandet, der består af fem barndomsvenner, vandt DR's Karrierekanonen i 2013. Og deres første single ’Det er Knud som er død’ er baseret på den danske journalist og forfatter Tom Kristensens nekrologdigt til den dansk-grønlandske polarforsker og folkehelt Knud Rasmussen. Sangen har blandt andet opnået en førsteplads på Det Elektriske Barometer og var P3’s Uundgåelige i 2014.

Laid Back blev også hyldet for sit store bidrag til dansk musik med årets pionerpris, mens Najaarag Nicole Vestbirk, i klubmiljøer bedre kendt som Courtesy, vandt årets initiativpris, og årets producer blev Nis Bysted (Iceage ’Beyondless’, Speaker Bite me ’Future Plans’ m.m.)

Steppeulven er en pris, som er opkaldt efter det danske rockorkester Steppeulvene. Og er siden februar 2003 blevet uddelt af Foreningen af Danske Musikkritikere, der består af musikanmeldere fra aviserne Berlingske, BT, Information, Ekstra-Bladet, Fyens Stiftstidende, Jyllands-Posten, Politiken, Weekendavisen samt musikmagasinet Soundvenue.