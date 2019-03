En formiddag i december sagde den ukendte mand farvel. I Berlin. Lige ved siden af Jens Unmack, der kun undgik at blive vidne til selvmordet, fordi et elskab på perronen på U-Bahn-stationen forhindrede hans udsyn.

»Jeg hørte den forfærdelige lyd, braget og kiggede forbi skabet. Jeg kunne kun se, at ruden på førerkabinen var helt knust, og togføreren sad bare og stirrede tomt frem for sig. Så kom en amerikansk fyr løbende, mens han råbte til mig: »My God, he jumped! He jumped!« Da forstod jeg, hvad der var sket – manden bag ved skabet var sprunget lige ud foran toget«.

U8 kører med os ind på Heinrich Heine-stationen, hvor selvmordet fandt sted for knap halvandet år siden. Jens Unmack var på en af sine talrige rejser til inspirationens Berlin og stod på perronen og ventede på toget.

Blå bog Jens Unmack og Love Shop Jens Unmack Larsen, født 26. april 1964 og opvokset i Himmelev ved Roskilde og i Dollerup Bakker uden for Viborg. Var medlem af bandet Næste uges TV i Viborg og spillede derefter bas i bandet Greene, inden han flyttede til København og mødte Hilmer Hassig. De to dannede Love Shop i 1986, og siden har Unmack været forsanger, guitarist og sangskriver i bandet med skiftende besætninger. I 2004 meddelte bandet, at det holdt pause på ubestemt tid, og Jens Unmack tog fat på en solokarriere. Mellem 2005 og 2009 udgav han tre soloplader. I 2008 døde Hilmer Hassig i en ulykke, og bandet genopstod uden ham ved en mindekoncert. Året efter tog Love Shop på turné igen, og i 2010 fulgte comeback-albummet ’Frelsens hær’. I 2011 døde Henrik Hall af kræft, og Jens Unmack fortsatte som eneste originalt medlem med en ny besætning. Med den konstellation – Jens Unmack, sang, Mika Vandborg, guitar, Mikkel Damgaard, tangenter, Thomas Duus, trommer og Nis Tyrrested, bas. Vis mere

»Jeg blev selvfølgelig chokeret og stod med hjertet i halsen, som man gør, når ulykker sker så tæt på en. Jeg tænkte: »Hvad gør man? Skal jeg gå derhen og prøve at gøre noget?« Men det skulle jeg ikke. Sporet er halvanden meter bredt, så man overlever jo ikke. Der var ikke noget at gøre eller se efter«.

»Så begyndte jeg at tænke på, hvorfor der er så meget død i mit kølvand. Den slags dramatiske oplevelser er jo på en måde banale, men det blev i hvert fald afsættet til sangen ’Til jorden kommer’, der kredser om selvmord«, siger han. Og fortsætter efter en kort tankepause:

»Selvmord, fravalget af liv, er en interessant og konsekvent tanke, specielt for dem af os, som tigger om evig ungdom«.

Som ganske ung hjemme i Viborg så Jens Unmack en mand springe ud fra tårnet i domkirken. I 2004 stod han få meter fra det sted, hvor en FCK-fan faldt ned og døde under en fodboldkamp mod Viborg i Parken. Senere fulgte hans band, Love Shops, dramatiske historie med alt for tidlige dødsfald, da de bærende kræfter, Hilmer Hassig og Henrik Hall, faldt fra og efterlod Jens Unmack alene tilbage i et menneskeligt og musikalsk tomrum.

Vores gule tog river sig løs fra stationen og de dystre minder. Men døden og forgængeligheden kan to mænd i halvtredserne ikke sådan undslippe.

»Jeg har ingen dødsangst som sådan, men voksenfølelsen af, at livets timeglas tømmes, passer mig naturligvis ikke. Men der er så meget smerte i den erkendelse, at den er god at skrive på. Det har jeg gjort i de nye sange«, siger Jens Unmack.

Derfor er albummet, ’Brænder boksen med smukke ting’, fyldt med mere vemod end sædvanligt. Selv for Love Shop og Jens Unmack, der i en af sangene konstaterer »at leve er at dø med stil«. Det er, som om Jens Unmacks ansigt fra coverets nærbillede stirrer døden i øjnene konstant.

»Jeg har ingen romantik omkring døden whatsoever – tværtimod er jeg dybt misundelig på folk med en religion eller andet, der giver dem tro på et liv efter døden«.

Ugerne går, mens man lufter hunden, hænger vasketøj på en snor, laver mad, og så skal man sove. Så trist og forudsigeligt er mit liv blevet

Få steder er døden så præsent som i Berlin, hvor historien hele tiden følger med som en tung skygge af ulykke og ødelæggelse i den helt store skala. En skala, Jens Unmack også kan måle sit eget liv med i en naturligvis helt anden målestok. Siden han i starten af firserne flyttede fra Viborg til København for at opsøge en tilværelse som professionel musiker og dannede bandet Love Shop, har døden været medrejsende.

I 2008 gik bandets medstifter, guitarist og producer, Hilmer Hassig, ud foran en bil på Frederiksberg efter en julefrokost og mistede livet. Da var Love Shop midlertidigt lukket som følge af de opslidende magtkampe og skænderier mellem netop Hassig og Jens Unmack. Efter guitaristens død blev bandet gendannet. Tre år senere døde mundharpevirtuosen Henrik Hall, der også var en del af stammen i Love Shop, og Jens Unmack stod alene tilbage. Stik mod alle odds og forudsigelser fortsatte bandet med nye medlemmer og har siden haft stor succes med markante album.

På fredag har bandet dusinet fuldt, når album nummer 12, ’Brænder boksen med smukke ting’, udkommer. På det nye album har den tyske hovedstad fået sin egen sang. Den hedder ’I Berlin siger alle farvel’. Sangen er ifølge sanger og sangskriver Jens Unmack både en hyldest til byen og »en musikalsk fortsættelse af filmen ’Der Untergang’«.

I de seneste mange år har Jens Unmack flere gange hvert år taget ophold i Berlin for at skrive sange og samle inspiration.

Alene om natten i Vestberlin

Med nattoget fra København via Rostock rullede den da 23-årige Jens Unmack Larsen i vinteren 1987 ind i Berlin fra øst på en ferietur med sin far og søster.

»Toget kørte langsomt, virkelig meget langsomt ind i Østberlin. Som lignede alt det, det skulle være: talrige variationer af farveløst gråt og meget tillukket. Det var som ti fingre uden fingeraftryk. Alt så helt renskuret ud på en underlig beskidt måde«, husker han udsigten fra togvinduet.

I Friedrichstrasse kom DDR-betjente ind i toget med maskinpistoler og gav ordre til at vise pas. Efter et langt ophold fortsatte toget på turens sidste del. Ind i ’reservatet’, tilbage til friheden, ind i tilstanden ’fri som Vestberlin’, som Jens Unmack senere skulle synge i sangen ’Skandinavisk lyst’.

»Det var ægte berlinvinter, bidende koldt og alt var sort-hvidt. Det var på det tidspunkt 40 år siden, Anden Verdenskrig sluttede, men det så ud, som om det var ti år siden. Alle huse var enten ruiner eller fuldkommen nedslidte med undtagelse af Kurfürstendamm, som var nypudset og fin, og hvor man kunne kigge op på den store Mercedes-Benz-stjerne over indkøbscenteret Europa-center. En manifestation af, hvem der havde pengene og mulighederne over mod Østberlin«, siger Jens Unmack.

Når mørket faldt på, drog Jens Unmack, der året før havde dannet Love Shop hjemme i København, ud i de isnende nætter på sin første ensomme jagt efter nøglen til dystert gådefulde Berlin. Han gik til koncerter på ødelagte punkklubber og på bar med amerikanske soldater. I forsøg på at favne den særlige enklave af frisind, anarki og desillusion i Vestberlin.

Jeg har ingen planer om at spare op til en hacienda i Spanien. Der er kun det, der er nu og her. Nuet, der bliver mere og mere ophøjet i min alder

»Jeg tog ud til det dengang fattige Kreuzberg. Det var som at gå ind i en udbombet narkohule. Berlin var jo allerede lidt romantiseret af digtere som Michael Strunge og hele det postpunk-miljø, jeg kommer fra. Jeg vidste, at David Bowie havde boet og indspillet her og vidste fra den narkolækre film om Christiane F., som han medvirkede i, at det var et helt særligt sted«.

»For mig var det virkelig fedt at være derude og se, hvor trøstesløst, fattigt og luset det var. At stå der lørdag formiddag, hvor storbyen var helt, helt stille ... Der var ingen, som havde børn, så alle sov tømmermændene ud i den evige brandert. Det var en romantisk postpunk-drøm, og den faldt jeg fuldkommen for«.

Toget på U8 slynger os rytmisk videre frem i kurverne under Berlin.

»En fragmenteret samtale til en fragmenteret tid«, bekendtgør Jens Unmack. Vi har tid endnu til at udforske lidt inden aftalen med fotografen, så vi bestemmer os for at skifte mål. I retning af David Bowies Schöneberg. Undervejs glider U8 ind på en af de mere undseelige stationer i storbylandskabet, Schöneleinstrasse.

På coveret til Unmacks første soloalbum, ’Vejen hjem fra rock’n’roll’ fra 2005, spadserede han gennem ankomsthallen i den nu nedlagte berlinerlufthavn Tempelhof.

Dengang stod Jens Unmack med lån fra en David Bowie-titel til at gøre ’A New Career in a New Town’, som det britiske ikon selv gjorde, da han kom til Berlin. Efter års tilløb havde Jens Unmack endelig besluttet sig for at forlade skyttegraven for de interne kampe i Love Shop og forsøge sig som solist.

»Egentlig var jeg jo smidt i grøften efter bruddet med Love Shop. Men det her var ligesom at skulle på opdagelsesrejse med nogle gode folk i Berlin. Det var helt anderledes end Love Shop, som jeg var så fucking nedkørt af gennem årene op til. Jeg kom for at starte forfra, ligesom David Bowie, selv om jeg ikke havde levet af rød peber, mælk og kokain før Berlin, som han havde. Det var producer Nikolaj Nørlunds ide, at vi skulle tage til Berlin for at få sådan en lejrstemning, og det var under indspilningerne her, at jeg bestemte mig for at begynde at dyrke byen intensivt«, fortæller Jens Unmack.

»Titlen handlede også om destruktionen og stofferne i Love Shop. Det ville jeg væk fra. Og det er helt fraværende i Love Shop i den nye version. Vores plader og koncerter kan til enhver tid klare en dopingtest. Der er et helt anderledes og sundt arbejdsklima uden irrationelt roderi, paranoia, voldsomme humørskift og evige interne magtkampe«, siger han.

Mens han på den gamle soloplade spadserede gennem lufthavnens ankomsthal med god afstand til fotografen, er Jens Unmack helt inde i linsen på det nye cover.

Jens Unmack kigger ud på de bleggrønne fliser, hvori lyset fra store loftslamper over sporet spejler sig. Så kigger han ned på sin telefon.

»10. november 2018 kl. 16.06 tog jeg den selfie, der er blevet til coveret på den nye plade lige derude«, siger han så og sammenligner med coveret fra 2005:

Fraregnet en enkelt genudgivelse er det første gang, sangeren, sangskriveren, der er eneste originale medlem af og på kontrakten med pladeselskabet er Love Shop, optræder på et albumcover med bandet. Nu får man så hans fjæs foran fliserne fra Schöneleinstrasse smidt lige i ansigtet med de forvrængninger og udgnidninger, det forstørrede mobilfoto giver.

»Den samme mand, stadig i bevægelse i Berlin. Nu er vi tættere på, paraderne er faldet. Blandt andet fordi de nye sange i høj grad er skrevet i Berlin, et fristed for mig, og indspillet i København. På solopladen var det lige omvendt«.

Du er mere blottet, personlig på det nye album, mener du?

»Ja, forhåbentlig er vi kommet tættere på ham. Sangene er slet ikke som en til en-biografiske selvudladninger, snarere en selvransagelse, fremtvunget af en stream of consciousness, hvis man kan sige sådan. Al make-up er skrællet bort, så man kan se lige ind i sangenes person, som jo er en spejling af idioten – mig«.