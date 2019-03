Popstjernen Taylor Swift går til kamp mod politikere, der skaber frygt og racisme

Først skulle hun finde sin egen politiske stemme og lære det amerikanske politiske system at kende. Nu er popstjernen Taylor Swift klar til at sige sin mening til de millioner af fans, der følger hende på sociale medier.

I 2020 venter en heftig politisk valgkamp i USA, og popstjernen Taylor Swift har tænkt sig at gøre sit for, at amerikanerne vælger den rette kandidat til posten som præsident.

I en artikel i magasinet Elle forklarer Swift, at hun vil sige sin mening og ikke mindst sige fra over for det, hun betegner som en »modbydelig retorik«.

»Jeg vil gøre mere for at hjælpe«, siger hun.

»At opfordre til racisme og fremkalde frygt gennem tilslørede budskaber er ikke det, jeg ønsker fra vores ledere, og jeg har indset, at det faktisk er mit ansvar at bruge min indflydelse i kampen mod denne modbydelige retorik«.

Taylor Swift fortæller ikke direkte, om popstjernen vil støtte en demokratisk udfordrer til Donald Trump, eller om hun foretrækker, at den siddende republikanske præsident bliver ved magten. Pilen peger dog på en demokratisk kandidat.

I oktober 2018 bekendte Taylor Swift således første gang politisk ståsted, da hun meddelte sin støtte ved midtvejsvalget til de to demokratiske kandidater Phil Bredesen og Jim Cooper.

»Jeg støtter kampen for LGBTQ-rettigheder. Jeg er imod enhver form for diskrimination på basis af køn, race eller seksuel orientering. Og jeg kan ikke stemme på en kandidat, der ikke accepterer alle amerikaneres ret til de samme rettigheder«, forklarede hun dengang.

En udmelding, der fik Trump til at kritisere popsangeren på et pressemøde.

»Jeg er temmelig sikker på, at Taylor Swift ikke ved, hvad hun taler om. Og lad os bare sige, at jeg i dag bryder mig 25 procent mindre om Taylor Swifts musik, OK«, sagde præsidenten.

I artiklen i Elle forklarer Swift, at hun havde brug for at blive klogere på det politiske system og ikke mindst at finde sin egen politiske stemme, før hun stod frem med sin mening.

»Først i en alder af snart 30 år følte jeg mig oplyst nok til at sige min mening til mine 114 millioner følgere«, skriver Taylor Swift med henvisning til de mange mennesker, der følger hende på det sociale medie Instagram.

Og hvem ved, om hun kan gøre en forskel?

Da Taylor Swift sidste år opfordrede sine følgere til at lade sig registrere som vælger, oplevede registreringsorganet en voldsom vækst i antallet af nye vælgerregisteringer. På et døgn registrerede 65.000 nye vælgere sig.

Til sammenligning var der knap 200.000 som tilmeldte sig i hele september 2018. Og 56.669 i august 2018. Det er dog uvist, om der var en direkte sammenhæng mellem Swifts udmelding og de mange pludselige vælgerregistreringer.