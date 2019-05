Et uuuuutroligt langt farvel: Det var som om, at han kastede sig ind i hver eneste sang med knopperne forrest

Det var lørdag aften, og Elton John var helt alright med at slås. For en bedre verden, for sit flamboyante eftermæle og for at få det maksimale ud af alle sange i sine farvelkoncerter. Men bigger er ikke altid better.