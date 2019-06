De væltede høfligt fængselsmuren: Foo Fighters var verdens flinkeste rockband i Horsens

Er de verdens største rockband?

Foo Fighters bliver rask væk kaldt verdens største rockband, men hvis man vurderer dem efter antal af bandmedlemmer, er de ikke det største. Der er seks medlemmer, men den tidligere Nirvana trommeslager, Dave Grohl startede oprindeligt Foo Fighters som et enmandsprojekt i 1994.

Et bud på verdens største rockband kunne være det italienske megaband Rockin’ 1000, et band bestående af tusind musikere, der i 2015 fik stor opmærksomhed fordi de allesammen spillede et covernummer af Foo Fighters hit ’Learn To Fly’, et hit der har tyve års jubilæum i år. Rockin’ 1000’s gestus fik en rørt Dave Grohl til at spille en koncert i den italienske by Cesena, hvor det store orkester kommer fra.

Vis mere