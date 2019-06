»Får du det dårligt? Godt«: En pludselig politisk Madonna udgiver voldelig masseskyderi-video

I sin nye musikvideo, ’God Control’, rekonstruerer Madonna et af de værste masseskyderier i USA’s historie.

I juni 2016 blev 49 mennesker dræbt og 54 såret, da en bevæbnet mand angreb gæsterne på homonatklubben ’Pulse’ i Orlando i Florida. Og det er den tragedie, Madonna mere eller mindre virkelighedstro forsøger at rekonstruere i sin video.

Videoen er delt op i scener. I den ene sidder Madonna ved en skrivemaskine, mens hun med tårer i øjnene skriver sangens tekst ned, mens en bevæbnet mand i den anden scene træder ind på en natklub og skaber blodigt kaos ved at skyde folk ned med en automatriffel.

»Hvert år bliver flere end 36.000 amerikanere dræbt i skyderier, mens omtrent 100.000 flere bliver skudt og såret. Ingen er sikre. Våbenkontrol. Nu«, står der til sidst i videoen.

Skyderiet på ’Pulse’ var på daværende tidspunkt det mest dødelige masseskyderi i USA’s historie. Den tragiske rekord holdt indtil oktober 2017, hvor en mand skød og dræbte 58 mennesker på en countrymusikfestival i Las Vegas.

»Jeg vil via min platform som kunstner skabe opmærksomhed om et problem i Amerika, der er ude af kontrol, og som koster uskyldige menneskers liv. Denne krise kan stoppe, hvis vores lovgivere gør deres for at ændre lovene, der ikke formår at beskytte os alle«, udtaler Madonna ifølge The Guardian i forbindelse med udgivelsen af musikvideoen.

Kritik fra overlevere

Formålet med videoen er altså tilsyneladende at skabe opmærksomhed og i sidste ende skubbe til en stramning af våbenlovgivningen i USA. Men den meget eksplicitte video vækker også kritik. Blandt andet fra flere af dem, der overlevede masseskyderiet på ’Pulse’.

»Der er så mange kreative veje, man kunne have valgt for at gøre opmærksom på våbenkontrol. Ofrene fra disse masseskyderier burde altid være med i ligningen. Jeg roser forsøget, men jeg er i sandhed rystet«, skriver overlever Patience Carter ifølge BBC på Twitter og følger op med:

»Jeg kunne ikke engang se de første 45 sekunder«.

Til det amerikanske medie People forsvarer Madonna videoen med, at »skyderier er det største problem i Amerika lige nu«.

»Når man ser den virkelighed og den brutalitet, det er, får det folk til at vågne op. Det her sker virkelig. Det er sådan, det ser ud. Får du det dårligt? Godt, for så får det dig måske til at gøre noget ved det«, udtaler Madonna.