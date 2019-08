»Alle kommer til at vide, hvem Tessa er«: 21-årig fra Hundige vil være den kvindelige rapper, vi danskere har ventet på

21-årige Tessa er på vej til at brage igennem i den danske musikverden, efter at hun har deltaget i et kort kursusforløb for kvindelige musikere. Forløbet kan være en af løsningerne på, hvordan flere kvinder kommer ind i toppen af dansk musik.