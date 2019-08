Vidste du, at Thisted-egnen rocker for vildt? »Thy er jo i blomstring. Det kan vi jo ikke undgå at sige«

På musikfestivalen Spot har Thy haft sin egen scene med lokale bands, i Klitmøller lægger beboerne garager til en festival, og Thisted har fået et regionalt spillested. Under fællesbetegnelsen Thy Music Collective promoverer lokale orkestre hinanden, og når de flytter fra Thy, kommer de tilbage for at optræde på festivalen Alive. Thy har en helt særlig musikkultur, hvor bandene nærmest vokser op af sandet, og hvor professionelle fødselshjælpere står klar til at sende dem videre i deres karriere.