Anklager om sexchikane fælder Plácido Domingo: Stjernetenor trækker sig efter chikaneanklager

Operastjernen Plácido Domingo trækker sig fra sine optrædener i Metropolitan Opera i USA - både nu og i fremtiden.

Det sker, efter at 11 kvinder for nylig trådte frem med anklager om sexchikane og upassende opførsel fra den verdensberømte sanger.

Den 78-årige tenor skulle synge hovedrollen i sæsondebuten ’Macbeth’ onsdag aften i det berømte operahus, som ofte blot omtales ’The Met’.

Det skulle have været hans første optræden i USA, siden kvinderne trådte frem med anklager mod ham.

Domingo var med under prøverne, og mandag var The Met senest ude og bekræfte, at den spanske sanger stod på programmet onsdag.

Operaen siger tirsdag i en udtalelse, at ’The Met og hr. Domingo er enige om, at han bliver nødt til at træde tilbage’.

Spanieren bliver anset som en af de største operasangere igennem tiderne. Han har sunget i over 4000 forestillinger og spillet omkring 150 forskellige roller. Han er leder for operaen i Los Angeles.

Beskyldningerne fik i august operaen til at sætte gang i en stor undersøgelse af de mange anklager. Samtidig aflyste en række symfoniorkestre koncerter med Domingo, der blandt andet er kendt fra trioen ’De Tre Tenorer’.

Overgrebene mod kvinderne skulle være foregået over tre årtier - den første i slutningen af 1980’erne.

En af de kvinder, som for nylig stod frem, er Angela Turner Wilson. Da hun i 1999 var 28 år, var hun med i operaen ’Le Cid’. Hun vidste dengang, at det var hendes gennembrud.

Men en aften før en af forestillingerne, mens hun og Domingo var ved at få lagt makeup, rejste han sig og stillede sig bagved hende.

Han lagde ifølge hende sin hånd på hendes skulder og førte herefter hånden ind under hendes kjole og bh og tog fat i hendes bare bryst.

»Det gjorde ondt. Det var ikke blidt. Han tog hårdt fat, har hun sagt til AP.

Domingo skulle ifølge hende efterfølgende have vendt sig om og forladt lokalet, mens hun sad tilbage med en følelse af at være både ydmyget og chokeret.

Wilson er i dag 48 år og arbejder som en stemmetræner på et universitet i Dallas i USA.

ritzau