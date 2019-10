»Jeg har indset, at vi lever i en chauvinistisk kultur«: Pharrell Williams skammer sig over sexistisk plagiat-hit

I et interview siger den amerikanske popmusiker Pharell Williams, at det nu er gået op for ham, at sangen ’Blurred Lines’, lavet i samarbejde med Robin Thicke, bidrager til sexisme.

Pharrell er flov.

Han har indset, at hittet ’Blurred Lines’ fra 2013 af Robin Thicke, som Pharrell Williams lægger vokal til, er sexistisk og chauvinistisk. Det skriver The Guardian.

Selv om sangen tidligere er blevet beskyldt for at være sexistisk og have undertoner af voldtægt, har Pharell Willimams indtil nu afvist alle anklager.

I et interview til magasinet GQ indrømmer han imidlertid nu, at han er flov over den kultur, sangen har bidraget til:

»Jeg har indset, at vi lever i en chauvinistisk kultur i vores land. Det var ikke gået op for mig, at mine sange bidrog til det. Det chokerede mig«.

Ucensureret udgave med bare bryster

Han forklarer, at han i starten havde svært ved at forstå, at nogle mente, at sangen er sexistisk. Især fordi mange kvinder kunne lide sangen og dens energi, og fordi andre kvindelige musikere sang lignende tekster.

»Kvinder synger den slags tekster hele tiden. Så jeg tænkte: Hvad er der voldtægtsagtigt ved det?« siger Pharrell Williams.

»Men så gik det op for mig, at mænd bruger det samme sprog, når de udnytter kvinder, og så er det ligegyldigt, at det ikke er sådan, jeg opfører mig, eller den måde jeg tænker på tingene. Det handler kun om, hvordan det påvirker kvinder«.

I musikvideoen, der er blevet set millioner af gange, ser man Pharell Williams samt Robin Thicke omringet af halvnøgne modeller. De to, som har skrevet og produceret sangen, står dog fuldt påklædt. I den ucensurerede udgave af musikvideoen har kvinderne bare bryster.

Tog en del tid at nå dertil

Pharell Williams fortæller, hvordan tiden har ændret sig, og hvordan en større grad af objektiviseringen var mere acceptabelt, dengang han blev født. Han uddyber:

»Der er nogle af mine sange, jeg aldrig ville skrive eller synge i dag. Jeg bliver flov over noget af det. Det tog bare en del tid at nå dertil«.

Flere universiteter har bandlyst sangen fra studierelaterede events på grund af tekststykket: »Jeg ved, du vil have det«.

Det er ikke kun anklager om sexisme, som sangen har stået på mål for. Tilbage i marts 2015 blev sangen dømt for plagiat af hittet ’Got to Give It Up’ fra 1977 af Marvin Gaye.

Robin Thicke og Pharrell Williams blev pålagt at betale en bøde på 37,5 millioner kroner samt halvdelen af hvad de tjener på hittet fra dommens afsigelse til Marvin Gayes børn.