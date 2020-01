Hør den formidable podcast: Dolly Parton er blevet et overraskende ungdomsikon og det sidste samlingspunkt i Trumps splittede USA

Uden at ville være det, er hun et feministisk ikon hos yngre generationer. Hun nægter at tale om politik, men hendes sang ’9 to 5’ indrammer politiske taler i et valgår. Og netop fyldt 74 er hun stadig hurtig i vendingen – nu bare på Twitter. Dolly Parton er midt i en popkulturel genkomst på tværs af generationer og politiske skel. Og den brillante podcast ’Dolly Parton’s America’ giver et svar på, hvorfor paradokset Dolly Parton kan samle alle amerikanere i en ellers dybt splittet nation.