Stjernemusiker blev groundet af coronaen: Jeg har ikke prøvet at være ét fast sted i to måneder i træk siden, et forsigtigt bud, tilbage i 90'erne. Da jeg studerede. Det er vildt, ikke?

Den danske stjerneviolinist og dirigent Nikolaj Szeps-Znaider har uventet tilbragt et par måneder i København og tog fat i DR og nogle kolleger for at lave sine helt egne Torsdagskoncerter. Har karantænetiden i Danmark været med til at give den verdensbetvingende nomade en ny ro? I hvert fald har han erfaret, at fire børn og søvnløse nætter intet trækker fra hans musikerskab. Og at man er blevet sig selv den dag, man tør vise sårbarhed.