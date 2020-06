Roskilde i 80’erne var Rexona, rævepis og røvsved: Da Bono hang i kranen, blev Roskilde til Rockskilde

En evigt snerrende jagt efter egen hale at bide i. Et evigt kapløb mellem den lille frække hundehvalp, der vil nå nye steder først og sprænge halsbånd, konventioner og grænser i en ubændig trang til at være nyskabende og kommercialismens altædende skødehund, som bjæffende halser efter for at opsnappe og forfladige alle nye tendenser.

