Radiostationer om at kvinder skal lyve om deres alder: »Jeg tror også, at mandlige artister får det sværere, når de bliver ældre«

De danske radiostationer har et medansvar for, at kvindelige kunstnere fastholdes i lillepigeroller og skal være så unge som muligt for at blive spillet. Sådan lød kritikken fra flere kvindelige musikere og fra Henrik Daldorph, der er direktør for Sony og formand for musikselskabernes brancheorganisation, Ifpi, i Politiken i weekenden.

»Det har jeg sgu oplevet tit. Noget af det første, vi gør, er at henvende os til radioerne, og dér kan man få den der med: »Arh, vi har lige flyttet vores fokus og målgruppe ti år i den yngre retning«. Og så bliver man meget ked af det«, sagde Henrik Daldorph.

Flere kvinder fortalte, at deres pladeselskab havde opfordret dem til at lyve om deres alder, ellers ville de ikke bliver spillet i radioen.