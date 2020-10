Popmusikkens ultimative algoritme: Det føles som at æde en meget sød lagkage, når man lytter til verdens største pigegruppe

Den fremadstormende musikgenre K-pop har de seneste 10 år bredt sig ud over kloden og samlet en gigantisk fanskare langt væk fra Sydkorea, hvor genren oprindelig udspringer fra. En af de største K-pop-succeser er pigegruppen Blackpink, der består af de fire medlemmer Jisoo, Jennie, Rosé og Lisa.

Blackpink blev dannet i 2016 og er kendetegnet ved at blande hiphop, pop og elektronisk musik i en højenergisk cocktail tilføjet overdådige musikvideoer med skarpt koreograferet dans.

Nu er de ude med deres første koreanske album, der indledes af hitsinglen ’How You Like That’, der har over 230 millioner lytninger på Spotify. Det er ikke så vigtigt at forstå, hvad der bliver sunget om; det vigtigste er efterhånden attituden og brugen af beats, der er oppe i tiden.