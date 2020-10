Nekrolog: Ingen var hurtigere, dygtigere eller lige så energisk som Eddie Van Halen

Han hørte til i en tid, hvor guitarguderne gik rundt på Jorden, men Eddie Van Halen fik selv de andre guder som Jimmy Page eller Joe Satriani til at træde til side.

Eddie Van Halen havde måske ikke helt Jimi Hendrix’ psykedeliske vildskab eller Eric Claptons smidige sensibilitet, men han havde nok af begge dele. Og så havde Eddie van Halen en teknik som ingen anden i sin generation.

Han var opfindsom, hurtigere og mere energisk end nogen anden, og han ændrede spillereglerne for den hårde rock ved at tilføje sprællemanden David Lee Roth samt et sikkert øre for popmelodier til rockens faste bluesrødder i det band, han lagde navn til: Van Halen.