Det er livsbekræftende, at Miley Cyrus fester videre, selv om verden går tidligt hjem

Hvordan laver man en popplade under en pandemi?

2020 har vist os, at der er to forskellige måder at gribe det an på: Man kan lave en blød sweaterplade, som Taylor Swift gjorde med ’Folklore’. Her ramte hun tidsånden på kornet med krøllet morgenhårstemning på et album, der var som en pejs, hvor man kunne suge noget tiltrængt tryghed til sig i et underligt år.

Men altså ... Man kan også gå kontra på corona og bore fingrene ind i ørerne for virologer og andre velmenende godtfolk, mens man insisterende holder snuden dybt i det eskapistiske popspor. Og det er præcis, hvad Miley Cyrus har gjort med sit nye, syvende studiealbum, ’Plastic Hearts’, der refererer både glamrock og new wave og heller ikke går af vejen for et par storladne powerballader.