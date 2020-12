Shawn Mendes lyder som en Coca Cola reklame

Jeg kommer sådan til at tænke på jul imens jeg lytter til det unge popfænomen Shawn Mendes og hans perfektionistiske popalbum ‘Wonder’. Et album, der lyder som det amerikanske Norman Rockwell skønmaleri, som den kronisk pessimistiske sangerindeLana Del Rey kritiserede på sit seneste album ’Norman Fucking Rockwell’.

Shawn Mendes album lyder som kastanjer over åben ild og store amerikanske julesokker med gaver i ved pejsen. Sangene er julede bare uden at teksterne indrømmer det og de ankommer derfor kærkomment i december med en mision om at skabe et blødt vakuum vi kan vugge i. Jul er noget vi behøver lige nu, er så kitchet at man må overgive sig til Mariah Carey og Wham og store fluffy vinterjakker og glitter og hjerter. Det er alle disse ting som skinner i Shawn Mendes verden hvor teksterne handler om den ultimative tilstand af glæde og ekstatisk kærlighed.

Shawn Mendes har den klassiske generation z popstjerne fortælling, en fortælling hvor man starter fra bunden, og den bund er noget tusindvis af følgere på Youtube og nogle pladeselskabsfolk, der er vakse ved havelågen. Han ligner ikke en hjerteknuser, men en god fyr med hjertet på rette sted, og det er et image og den silkebløde showbizz duelige stemme, der sikrede ham et gennembrud i 2015 med albummet Handwritten, der indeholdte hitsingler som ’Sticthes’ og han fulgte på på suceen allerede året efter med albummet Illuminate der bød på hits som Mercy, Theres Nothing Holdin’ Me Back og Treat You Better. I sommer var han sammen med Camille Cabello stemmen bag verdenplagen ’Senorita’, som dominerede hitlisterne.