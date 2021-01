En af Danmarks største musikalske eksportsucceser fylder 15 år

Lytter man til bare de to første numre på Eschos jubilæumsudgivelse, hvor 27 af pladeselskabets kunstnere bidrager med helt ny musik, er det svært at forstå, at de er en del af det samme foretagende – spændvidden føles næsten demonstrativ: Musik hører ikke hjemme i bestemte kategorier, alt kan lade sig gøre her.

Først er der new age-agtige klange med Anders P. Jensen, så man straks får lyst til at sætte sig i lotusstilling og nyde det bløde virvar af synthesizere.

Men så glider det over i IB101 og noget, der lyder som radiopop fra 90’erne, lyttet til via en iPhone: »I’m getting my groove on«, synger Martin Tangsgaard, der lyder som Lukas Graham, hvis han var blevet adopteret og opdraget af et cool københavnsk pladeselskab i 00’erne.