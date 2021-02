Foo Fighters prøver kræfter med en mere funky lyd. Det må de godt stoppe med

Han synger det selv, Dave Grohl, i den allerførste linje af Foo Fighters-klassikeren ’Times Like These’: »I’m a one-way motorway«. For han ved det godt. Dave Grohl er rockmusikkens store, ensrettede motorvej. Her kan alle være med. Og når den fører den rigtige vej, spiller det hele.

Men flere steder på Foo Fighters nye, 10. studiealbum, ’Medicine at Midnight’, kører den store rockmaskine nogle gange ind på en blind vej. Og det kommer der en temmelig ujævn plade ud af.

Foo Fighters er ellers på mange måder et fantastisk band. De kan skrive store, omfavnende rocksange med hooks, der bliver hængende. Og så kan de finde ud af at spille dem live. Ikke mindst takket være bandets altoverskyggende frontmand, den gode Grohl, der er en af rockmusikkens allerstørste entertainere.

Han er cirkushesten par excellence, som altid giver sig fuldt ud. Det syngende tandpastasmil, det kan være utrolig svært at stå for. Han er, trods alt, manden, der for nogle år tilbage brækkede benet, da han faldt ned fra scenen under en koncert i Göteborg – og spillede videre siddende på stol med benet pakket ind i nødtørftig forbinding.